Crisi, a tavola meno carne e più uova Coldiretti: spesa ai minimi dal 1981

19:41 - Spending review non solo in politica. Complice la lunga crisi economica, gli italiani, negli ultimi tempi, sono stati costretti a cambiare le proprie abitudini alimentari. Lo rivela la Coldiretti: "Aumenta l'acquisto solo delle uova (+5%), mentre crollano pesce fresco (-20%), pasta (-9%) e carne (-2%)". Secondo l'associazione di categoria, "la spesa alimentare degli italiani è tornata indietro di oltre 30 anni, sui livelli minimi del 1981".

"La crisi ha fatto retrocedere il valore della spesa alimentare per abitante, che era sempre stato tendenzialmente in crescita dal dopoguerra e fino a raggiungere l'importo massimo nel 2006, per poi crollare progressivamente ogni anno. Forse non si è ancora toccato il fondo" denunciano i coltivatori diretti, che hanno analizzato dati diffusi dall'Istat.



L'andamento della spesa riflette la tendenza a privilegiare l'acquisto di materie prime di base come miele (+12%), farina (+7%), uova (+5%) ma anche dei preparati per dolci (+6%), nella direzione di un ritorno al fai-da-te in cucina. Al contempo, è crollo per i cibi pronti, come le merendine (-3%) o i gelati (-7%).