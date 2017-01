15:02 - Promozione a livello europeo per il nuovo ministro dell'Economia italiano, Pier Carlo Padoan. Il commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn, ha infatti sottolineato che il titolare del Tesoro "sa cosa fare per rilanciare la crescita". Rehn si è anche detto "ansioso di lavorare con il governo Renzi per creare lavoro e liberare il potenziale dell'Italia".