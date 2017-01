Crescita,Padoan: sappiamo cosa fare

18:50 - "Abbiamo bisogno di fare crescere l'economia, di creare occupazione, di migliorare le nostre prospettive future in modo stabile e sappiamo cosa fare". Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "Stiamo lavorando per migliorare l'istruzione e per sostenere la competitività delle imprese. Il Programma nazionale di riforma in corso di definizione - ha sottolineato - tradurrà i nostri obiettivi in azioni concrete".