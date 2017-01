18:15 - "Dopo la crisi del 2007 l'Europa ha fatto passi avanti ma manca ancora uno sforzo per la crescita e l'occupazione". Lo ha detto Pier Carlo Padoan intervenendo all'Eurofi Financial Forum in corso a Milano. Per il ministro dell'Economia è necessario "coordinare meglio le politiche nazionali con quelle dell'Unione europea".