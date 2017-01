Crescita, deludono Parigi e Berlino Francia ferma, Germania in rosso

20:04 - Nuovo vento di crisi in Europa con la diffusione dei dati sul Pil di Francia e Germania, entrambi al di sotto delle attese. Niente crescita in Francia dove il Pil nel secondo trimestre 2014 risulta invariato rispetto al trimestre precedente. Nello stesso arco temporale, il Pil tedesco segna una flessione dello 0,2%. Con il dato di oggi l'economia tedesca arretra per la prima volta dal 2012.

Numeri peggiori delle attese per Berlino, dove si attendeva una possibile flessione dello 0,1%. Rivista in peggio anche la crescita del primo trimestre dell'anno rispetto all'ultimo del 2013, che scende dallo 0,8% allo 0,7%. Anche il dato relativo all'economia francese risulta peggiore delle aspettative, che indicavano infatti una possibile crescita dello 0,1%. A Parigi invece è rimasto tutto fermo.