08:15 - Estate in crescita per il mercato dell'auto europeo. Le immatricolazioni nei 28 Paesi Ue più i 3 Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera), secondo i dati Acea (l'associazione dei costruttori europei di automobili), sono state a luglio 1.082.000 (+5,6% sullo stesso mese) e in agosto oltre 700.000 (+1,8%). Nei primi 8 mesi dell'anno sono state vendute 8.636.000 auto, +5,8% sull'analogo periodo 2013.