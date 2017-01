Cottarelli: tre miliardi di risparmi con il taglio delle partecipate

09:56 - E' pronto il piano di "razionalizzazione delle partecipate locali, con l'obiettivo di ridurle da 8mila a mille in tre anni". Lo ha detto il commissario per la Spending review Carlo Cottarelli, annunciando che il piano sarà inviato "al Comitato interministeriale per la revisione della spesa". Il taglio porterà a "un risparmio di due-tre miliardi, anche se è difficile una stima corretta perché non è conosciuta la dimensione delle inefficienze".

"Non spegniamo i lampioni" - Cottarelli ha parlato poi anche di un piano energetico: "Vorrei rassicurare che non spegniamo le luci nelle strade ma che è allo studio una proposta di investimento tecnologico che consenta risparmi ed efficienza". Per l'illuminazione stradale - ha ricordato - si spendono circa due miliardi di euro l'anno e circa il 10% del risparmio cui puntiamo potrebbe venire dall'abbassamento delle luci in certe aree ma il grosso dell'operazione darà di efficientamento energetico".