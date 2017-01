Corte Conti:crescita, molto da fare

11:54 - "I cenni di allentamento delle tensioni finanziarie non escludono che resta molto da fare per il rilancio dell'economia". Lo afferma il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il "contesto economico" è "ancora difficile", in un quadro che "presenta tendenze contraddittorie". Squitieri ha poi chiesto di "proseguire nell'azione" di lotta all'evasione e una revisione dei conti pubblici "più radicale".