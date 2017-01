Contratto Alitalia,no di Uilt e Ugl

19:30 - Nuova battuta d'arresto nella trattativa sul contratto nazionale di settore Alitalia. Se la Filt-Cgil e la Fit-Cisl hanno firmato l'accordo sui risparmi sul costo del lavoro per circa 31 milioni di euro, non sono dello stesso avviso Uil-Trasporti e Ugl, secondo cui ci sarebbero "seri problemi di legittimità". "Non mi pare ci sia il 50% più uno. Noi proporremo il referendum", ha ribadito il segretario generale di Uilt Claudio Tarlazzi.