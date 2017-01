Consob manda le fiamme gialle negli uffici di Mediobanca

17:06 - Gli ispettori della Consob, accompagnati da uomini della guardia di finanza, hanno effettuato un'ispezione negli uffici di Mediobanca: si tratterebbe di una visita legata all'operatività dell'istituto. Gli ispettori hanno acquisito documenti e informazioni nella sede milanese di piazzetta Cuccia. Dopo la diffusione della notizia, il titolo si è appiattito intorno alla parità (+0,08% a 6,64 euro).

"L'ispezione è volta a verificare potenziali abusi di mercato eventualmente commessi nel 2013 nell'ambito di operazioni per le quali Mediobanca ha agito come intermediario negoziatore". E' quanto precisa un portavoce Consob.



Da quanto è trapelato gli ispettori, competenti per i casi di insider trading, con il supporto del Nucleo di polizia Valutaria della Gdf di Milano, hanno esibito in Piazzetta Cuccia una lista di operatori che hanno lavorato con gli investitori istituzionali sulle operazioni Banca Generali e Milano Assicurazioni. Negli uffici dei funzionari di medio livello che l'anno scorso si sono occupati dei due "deal" si sono fatti consegnare mail, documenti cartacei e i file con le registrazioni delle telefonate.



All'inizio di agosto 2013 Mediobanca aveva curato, per conto di Unipol, il rastrellamento di azioni di risparmio di Milano Assicurazioni. Il gruppo bolognese, per controllare l'assemblea speciale della Milano che si sarebbe potuta opporre alla fusione con Unipol Assicurazioni e Fonsai, diede mandato a Piazzetta Cuccia di raccogliere da investitori istituzionali una quota pari ad almeno il 20% del capitale speciale della Milano.



In precedenza, nell'aprile del 2013, Mediobanca aveva collocato, per conto di Generali, il 12% di Banca Generali. Anche in questo caso Piazzetta Cuccia aveva organizzato un accelerated book building, una procedura rapida di offerta frazionata dei titoli, offerti a grandi investitori istituzionali.