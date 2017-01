Confindustria: "Via chi corrompe"

11:40 - "Chi corrompe fa male alla comunità e al mercato, con grave danno alla concorrenza e ai suoi colleghi. Queste persone non possono stare in Confindustria". Lo ha annunciato il presidente dell'associazione, Giorgio Squinzi. Riferendosi poi ai casi di corruzione emersi per Expo 2015, Squinzi ha ricordato che non servono leggi e poteri speciali. "La soluzione - ha sottolineato - non sta nel darsene di nuove, sta nell'applicare le norme esistenti".