Confindustria:'stritolati' da Fisco

15:23 - Eliminare le opacità del sistema fiscale per favorire investimenti e internazionalizzazione delle imprese. Lo chiede Confindustria in audizione in commissione Finanze del Senato sui decreti di attuazione della delega fiscale. In una fase "difficile" non si può "sprecare" l'occasione di ripresa che rappresentano le imprese che esportano e internazionalizzano. Aziende peraltro gravate ormai da una tassazione sugli immobili di impresa "insostenibile".