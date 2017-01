Confindustria: 2014, è recessione

13:26 - Confindustria ha rivisto al ribasso le stime sul Pil per il 2014, prevedendo un calo dello 0,4%: anche quest'anno, insomma, si chiuderà in recessione. E per il 2015 l'incremento atteso è dimezzato al +0,5%. L'associazione degli industriali spiega poi come la legge di stabilità, "per finanziare impegni già previsti", dovrà prevedere "come minimo" risorse per 18,6 miliardi per il 2015. E se 2,7 miliardi sono già individuati, bisogna trovarne altri 15,9.