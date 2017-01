Confcommercio: per ogni nuova impresa ne chiudono due

11:12 - Nei primi cinque mesi dell'anno il numero di imprese del terziario di mercato che cessano l'attività continua a essere superiore a quello delle nuove iscrizioni. Lo segnala Confcommercio, secondo cui per ogni nuova apertura ne chiudono due. Inoltre, peggiora il saldo negativo (passato da -7.612 a -7.752), per le attività di alloggio e ristorazione, prevalenti nel turismo. Il Sud, con 17mila imprese in meno, si conferma in forte difficoltà.

Per le imprese del terziario di mercato pur se il saldo tra aperture e chiusure continua a essere negativo, esso risulta tuttavia in leggero rallentamento rispetto all'anno scorso (-52.716 unità contro -55.815 dei primi 5 mesi del 2013), evidenzia l'Osservatorio. ''Questi dati confermano, da un lato, il persistere di una fase di debolezza del ciclo economico e l'assenza di concreti e significativi segnali di ripartenza; dall'altro, evidenziano come le imprese di questo comparto, nonostante le difficoltà legate ad una domanda interna stagnante, all'elevata pressione fiscale, a un limitato accesso al credito, ai mancati pagamenti dei debiti della P.A., riescono a contenere gli effetti del protrarsi della crisi'' sottolinea la Confcommercio.



A questa performance fanno eccezione appunto le attività di alloggio e ristorazione, le uniche all'interno del comparto a registrare un peggioramento del saldo. Continua invece il trend espansivo del commercio ambulante; ''Significativo'' poi il dato territoriale che conferma la particolare debolezza del sistema imprenditoriale del Mezzogiorno dove si registra una consistente riduzione dello stock di imprese (-17.353) e dove si concentra quasi un terzo delle chiusure complessive.