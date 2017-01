Confcommercio, allarme credito: solo 26 imprese su mille ottengono fido

10:17 - Il credit crunch non ha smesso di mordere: sono sempre di meno le imprese che si vedono accogliere le richieste di fido portando nell'ultimo trimestre 2013 la percentuale effettiva di imprese finanziate ad appena il 2,6%, livello più basso dal 2009. In pratica su mille imprese ne vengono finanziate appena 26. Lo rileva Confcommercio.

Metà delle imprese non riesce a far fronte al proprio fabbisogno finanziario - Anche a causa di questa stretta creditizia, più della metà delle imprese italiane del terziario (51,5%) non riesce a far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Il dato, riferito al quarto trimestre del 2013, mostra un'impennata rispetto all'anno precedente quando le imprese che non riuscivano rispettare i proprio impegni erano il 29,9%.