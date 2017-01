Condomini morosi, ormai è boomUno su quattro non paga spese

11:42 - In continua crescita il fattore "condomini morosi": uno su 4 non paga infatti le rate del condominio. Nel 2009, evidenzia un monitoraggio dell'Anammi, i condomini inadempienti erano in Italia il 20%, oggi tale percentuale sale al 25%. Un fenomeno presente soprattutto nelle grandi città. In particolare, dice l'associazione degli amministratori condominiali, sono Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova le città più "morose".