10:57 - Il commercio estero a febbraio rileva una flessione rispetto al mese precedente per entrambi i flussi commerciali: l'export registra infatti un -0,9%, mentre l'import un -0,1%. Lo rivela l'Istat, secondo cui su base tendenziale le esportazioni sono invece in crescita (+3,0%), trainate dall'area Ue (+5,3%). Di contro, le importazioni sono in calo del 2,2%.