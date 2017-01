Colosseo, scontro Della Valle-Codacons "Basta gettare fango sul nostro Paese"

12:46 - Durante l'assemblea degli azionisti del gruppo Tod's, tenutasi a San'Elpidio a Mare (Fermo) questa mattina, c'è stato un duro botta e risposta tra l'a.d del gruppo, Diego Della Valle, e un rappresentante del Codacons intervenuto come piccolo azionista in merito alla sponsorizzazione del restauro del Colosseo.

"Per colpa vostra - ha ribadito il numero uno di Tod's - il restauro avverrà con anni di ritardo". Poi ha continuato: "Vi divertite solamente a sfruculiare su piccole banalità, dovreste sapere che quando si toccano cose come il Colosseo viene misurata la reputazione del nostro Paese, e voi non l'avete aiutata. Se fossi stato il Presidente della Repubblica avrei fatto un'azione per danni nei confronti dell'Italia, basta gettare fango inutilmente".



Parole forti che ha pronunciato ricordando che la società ha presentato un'azione contro il Codacons per risarcimento all'immagine da 36 milioni di euro.



E ancora, facendo riferimento alla lunga serie di domande che ha impegnato a lungo l'assemblea, Della Valle ha attaccato: "Voglio fare anche io delle domande: siete una onlus? Qualcuno di voi è stipendiato? Ricevete finanziamenti pubblici? Chi siete? Lo vogliamo sapere e lo chiederemo nelle sedi opportune tra qualche giorno. Se qualcuno non vi mette in riga pensate di venire come un unto dal Signore a dire un sacco di stupidaggini? A noi di danni ne avete fatti tanti, ma soprattutto l'avete fatti al Paese. Ora se ha altre domande da fare le faccia, è un suo diritto, ma se ha un po' di decenza...".