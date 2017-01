Codacons: effetti 80 euro deludenti

13:59 - "Gli effetti del bonus da 80 euro, introdotto in busta paga dal governo Renzi, sono stati finora deludenti e peggiori di qualsiasi aspettativa". Lo afferma il Codacons, analizzando i dati economici dell'ultimo periodo. "I consumi degli italiani - sottolinea il presidente Carlo Rienzi - appaiono ancora in preoccupante calo. Anche i saldi estivi hanno fatto registrare segno negativo, con vendite in flessione tra il 5% e il 8%".