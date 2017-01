16:30 - Per la Cna, il fisco è l'unica impresa italiana che non risente della crisi, con i conti a gonfie vele. Rispetto al 2011 l'Erario incassa infatti quasi due miliardi di euro in più al mese. L'associazione artigiani si chiede quindi come "sia possibile che i contribuenti italiani siano chiamati a versare altri 24 miliardi l'anno nelle casse pubbliche, a dispetto del Pil in arretramento".