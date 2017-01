23 settembre 2014 Cisl, Raffaele Bonanni lascerà la guida del sindacato: mercoledì l'annuncio Le dimissioni verranno ufficializzate durante una riunione con i responsabili delle categorie e delle strutture regionali. Annamaria Furlan è in pole per la successione Tweet google 0 Invia ad un amico

19:46 - Il segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni mercoledì annuncerà l'addio alla guida del sindacato. La notizia è stata confermata da fonti vicine a Bonanni. Inizialmente la scadenza del mandato era prevista per il 2015, ma sembra che Bonanni voglia accelerare il percorso di uscita. In pole per la successione c'è Annamaria Furlan, che a giugno era stata eletta segretario generale aggiunto.

Mercoledì quindi è prevista una riunione della segreteria confederale con i responsabili delle categorie e delle strutture regionali. Comincia così un percorso che dovrebbe portare alla sostituzione del leader Cisl e il rinnovamento della segreteria confederale con il Consiglio generale, probabilmente nella prima decade di ottobre. Bonanni, alla guida del sindacato dal 2006, presenterà le sue dimissioni all'esecutivo e con ciò decadrà tutta la segreteria confederale.



"Sindacato non cambierà linea riforma" - La Cisl "non cambia linea" sulla riforma del lavoro. Lo ha detto Bonanni parlando al Tg3 a proposito della successione alla guida del sindacato. "Quello che conta - ha aggiunto - è che bisogna trovare una soluzione per le persone che sono più in difficoltà".