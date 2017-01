Cisl: protesta P.a. senza sciopero

16:14 - "Non sono intenzionato a proclamare lo sciopero perché in una situazione di crisi costa, ma ritengo che la protesta, anche forte, si possa fare di sera, di sabato". Così il leader della Cisl Raffaele Bonanni puntando il dito contro il nuovo blocco dei contratti pubblici: "Una storia intollerabile, neanche a Cuba si fa così", ha ribadito. "Con quale credibilità il governo va a dire agli statali che non ci sono i soldi per il rinnovo", ha sottolineato.