Cisl: "Nell'industria a rischio oltre 130mila posti di lavoro"

10:36 - Sono 136.616 mila "i lavoratori a rischio di perdita di lavoro nel corso del 2014", nei settori della manifattura e delle costruzioni. E' la stima fatta dalla Cisl nel Rapporto Industria. Sarebbero così più di 10mila i posti in bilico ogni mese che passa. E il dato peggiora rispetto alle stime 2013, con 13.486 posizioni in più in pericolo (+11%).

Secondo i dati della Cisl, "la crisi ha colpito soprattutto l'industria manifatturiera e le costruzioni, che hanno subito complessivamente, tra il 2008 e il 2013, quindi in 5 anni, circa l'89% della diminuzione totale degli occupati". La perdita di posti nel comparto, sottolinea il sindacato, è stata pari a "482.396 mila".



Nel 2013 quasi 220mila lavoratori in mobilità - La Cisl vede "in costante crescita il numero di interventi per le persone che hanno perso il lavoro", registrando un'impennata del 66,5% in tre anni (2010-2013) degli "interventi di sostegno", arrivati a superare quota 2 milioni. E l'aumento più forte riguarda i lavoratori in mobilità, 217.597 nel 2013, saliti di oltre l'80% nello stesso periodo.



Cgil: "Crolla la richiesta di cig, ma prospettive molto incerte" - Le ore di cig autorizzate a giugno si fermano a 74 milioni, con un crollo del 23%. E' la richiesta più bassa degli ultimi 12 mesi, sottolinea un rapporto della Cgil, che tuttavia segnala per il periodo gennaio-giugno "un'assenza completa di attività produttiva per più di 540mila lavoratori", con una perdita per ognuno di "oltre 3.900 euro".



La Cgil nel suo dossier sottolinea come "ci sono molti lavoratori che ormai sono fuori, o stanno per uscire, da tutte le coperture di welfare disponibili, poiché hanno completato i periodi previsti dalla normativa vigente". E aggiunge come "il dato sull'aumento continuo della disoccupazione sia anche una conseguenza di questa situazione". Sul fronte imprese, rileva sempre il sindacato, "restano alte e in aumento, le richieste delle aziende in crisi che fanno ricorso ai decreti di cigs: a giugno sono 4.251 per oltre 7.991 siti aziendali".