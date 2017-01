Cig, trovati i soldi: firmato il decreto che stanzia 400 milioni

13:58 - Il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, e quello dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, hanno firmato il decreto per un primo riparto tra le Regioni di 400 milioni di euro. Si tratta di fondi per la concessione o la proroga, in deroga alla normativa, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e di mobilità ai lavoratori subordinati.

I 400 milioni, spiega una nota del ministero del Lavoro, sono così ripartiti:



Regione Abruzzo - Euro 12.273.006

Regione Basilicata - Euro 4.156.002

Regione Calabria - Euro 17.763.567

Regione Campania - Euro 24.916.810

Regione Emilia Romagna - Euro 30.866.178

Regione Friuli Venezia Giulia - Euro 5.960.439

Regione Lazio - Euro 33.913.848

Regione Liguria - Euro 8.673.904

Regione Lombardia - Euro 70.736.442

Regione Marche - Euro 11.763.279

Regione Molise - Euro 2.751.578

Regione Piemonte - Euro 29.982.150

Regione Puglia - Euro 34.712.651

Regione Sardegna - Euro 17.313.075

Regione Sicilia - Euro 19.707.710

Regione Toscana - Euro 26.582.188

Regione Umbria - Euro 7.361.760

Regione Valle d'Aosta - Euro 603.415

Regione Veneto - Euro 35.637.246

Provincia Autonoma di Bolzano - Euro 1.966.771

Provincia Autonoma di Trento - Euro 2.357.982.