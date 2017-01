16:04 - "Il governo troverà il miliardo di euro mancante per finanziare la cassa integrazione in deroga". L'annuncio è del ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi, che aggiunge: "Per noi si tratta di una priorità. L'ho detto io, lo ha detto il mio collega Poletti e lo ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il governo ha preso degli impegni molto precisi su questo e li rispetterà".