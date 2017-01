17:50 - La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo, con l'indice Ftse Mib in aumento dello 0,62% a 19.537 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,53% a 20.716 punti mentre il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,33% a 17.210 punti. Rally per Fincantieri: il titolo, forte per tutta la seduta, è salito del 9,33% finale a 0,69 euro.