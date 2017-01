18:06 - La Borsa di Milano chiude in negativo, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,20% a 19.605 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,16% a 20.823 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,13% a 17.522 punti. Gli ordini in vendita si sono concentrati su Luxottica (-3,60%), in seguito alle voci di un divorzio dell'a.d. Andrea Guerra da Leonardo Del Vecchio, e su Bper (-3,36%).