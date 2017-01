ChiquitaFyffes,nasce colosso banane

18:30 - Nasce il colosso del commercio delle banane. La statunitense Chiquita e la concorrente irlandese Fyffes hanno infatti annunciato la loro fusione. Il nuovo gruppo, il cui capitale sarà detenuto per il 50,7% dal marchio americano e per il 49,3% dalla società di Dublino, avrà un fatturato annuo stimabile in 5 miliardi di dollari. ChiquitaFyffes, questo il nome scelto, avrà 32mila dipendenti e un valore di mercato di oltre un miliardo di dollari.