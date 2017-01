13:07 - Le nuove regole per la cassa integrazione in deroga "sono un disastro". A sostenerlo è il segretario generale della Cgil Susanna Camusso secondo la quale "per quello che si sa fino ad ora di questo decreto, in troppe regioni si andrà a migliaia di licenziamenti perché vengono considerati esauriti gli strumenti". Le restrizioni, sottolinea la Camusso, "impediranno di affrontare molte delle crisi che ci sono".