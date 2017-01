Cgil: "530mila lavoratori in Cig"

14:23 - "Poco meno di 650 milioni di ore di cassa integrazione" sono state autorizzate da gennaio a luglio, secondo i calcoli della Cgil sulla base dei dati Istat. In cassa a zero ore dunque sono finiti "530mila lavoratori da inizio anno, con un taglio del reddito pari a 2,5 miliardi di euro, ovvero quasi 4.700 euro netti in meno in busta paga a testa". "Un segnale inequivocabile di una crisi strutturale", commenta il segretario confederale Serena Sorrentino.