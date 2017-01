11:21 - Nel 2013 oltre 515mila lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a zero ore, con una pesante ripercussioni sui redditi, che hanno registrato una perdita complessiva di oltre 4,125 miliardi di euro, ovvero 8mila euro in meno in busta paga per ogni singolo lavoratore. Lo rende noto la Cgil che spiega come le ore di cassa autorizzate sono 1,07 miliardi, in calo dell'1,09% rispetto al 2012.