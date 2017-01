12:01 - Le famiglie italiane sono indebitate per un importo medio pari a 19.251 euro. Lo dicono i dati 2013 della Cgia di Mestre, secondo cui complessivamente, i passivi accumulati con le banche e gli istituti creditizi ammontano a 496,5 miliardi di euro (+35,1% sul 2007). In calo rispetto al 2011 e 2012, si privilegia il risparmio. Le province più "esposte" sono quelle lombarde, con in testa Monza-Brianza. All'ultimo posto, Enna.