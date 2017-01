Cgia: in 34 anni tasse su del 12,6%

15:38 - Dal 1980 a oggi la pressione fiscale in Italia è aumentata del 12,6%, portando le sole imprese a pagare all'erario 110,4 miliardi di euro l'anno. Lo rileva la Cgia, segnalando che in Ue solo le aziende tedesche pagano più tasse di quelle italiane, ossia 121 miliardi di euro, non dimenticando che la Germania però ha 20 milioni di abitanti in più. Inoltre nel 2014, come prevede il Def, la pressione raggiungerà il 44%, pari al record toccato nel 2012.