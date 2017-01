Censis: la crisi ha colpito gli under 35 Dal 2004 persi 2,3 mln posti di lavoro

14:57 - La dimensione della crisi occupazionale non tende a diminuire soprattutto per i giovani. Secondo i dati del Censis "in quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal 58,7% del 2004 al 46% del 2013". Questo trend negativo è costato al nostro Paese più di 152 miliardi di euro.