Cdm: scadenza unica per 730 il 7/7

14:58 - Dal 2015 per presentare il modello 730 ci sarà un'unica scadenza il 7 luglio. E' una delle novità introdotte in Cdm. Nel decreto delegato, che dovrà tornare al vaglio delle commissioni parlamentari, viene poi stabilito che non ci saranno più controlli sui cittadini. Se il 730 precompilato è presentato a un Caf o a un professionista abilitato, infatti, i controlli saranno effettuati, mediante richiesta, al soggetto che ha apposto il visto di conformità.