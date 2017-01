Case in affitto sempre meno care Prezzi giù nella prima metà dell'anno

13:50 - Affitti più leggeri in tutte le grandi città italiane. Lo riporta l’indice semestrale di idealista.it, uno dei maggiori portali dedicati al mercato immobiliare nel nostro Paese. Dal rapporto reso noto il 17 luglio, che ha monitorato l’andamento dei prezzi di circa 16 mila immobili nei primi sei mesi dell’anno, emerge infatti una generale contrazione dei canoni in quasi tutte le città, che conferma una tendenza al ribasso dei prezzi delle locazioni.

“Si tratta di un calo prevedibile – afferma Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi del sito – dato che l’offerta di immobili in affitto è in costante aumento”. Le nuove tasse sulla casa spingono infatti i proprietari ad affittare gli immobili sia per incrementare il proprio reddito che per ottenere maggiori detrazioni fiscali. Inoltre, la riforma della cedolare secca sugli affitti rende la locazione a prezzo calmierato più vantaggiosa sia per i proprietari che per gli inquilini.

Tra le 13 maggiori città italiane, gli affitti rincarano solo a Venezia (+ 5%), Firenze (+ 2,6%), Padova (+ 1,7%) e Roma (+1%). In tutti gli altri centri invece fanno un passo indietro: si va dai cali decisi di Genova e Bologna (– 6%) alla variazione minima di Milano (-0,3%), che si conferma la città con i canoni più elevati.

Milano – Nel capoluogo lombardo i canoni di locazione sono rimasti pressoché stabili nell’ultimo anno, e si attestano su un valore medio di 14,3 euro mensili al metro quadro. I prezzi sono generalmente livellati verso l’alto: in nessun quartiere si scende sotto i 10 euro mensili al m2. Il quartiere più esclusivo è il centro storico (dove un metro quadrato costa in media 19,8 € al mese), seguito da quello di Garibaldi-Porta Venezia e da quello dei Navigli. Le zone più economiche sono invece quelle di Certosa e Greco-Turro.

Roma – Nella capitale il prezzo medio delle locazioni è cresciuto dell’1% nel primo semestre del 2014, dopo due anni di ribassi. Affittare una casa a Roma costa mediamente 13,5 euro per metro quadro al mese. I quartieri più cari sono ovviamente quelli del centro, che però risentono di un andamento incostante dovuto all’incremento dell’offerta nelle zone di maggior pregio come piazza del Popolo e piazza Navona. I prezzi crescono anche nei quartieri di Trigoria e dell’EUR mentre calano a Centocelle, Monte Mario e Parioli.

Napoli – Ribassi decisi dei prezzi si registrano nella città partenopea, dove in tutti i quartieri gli affitti sono stati corretti al ribasso dai proprietari per favorire l’incontro tra domanda e offerta. La media cittadina di prezzo per m2 è di 9,2 euro e la contrazione riguarda tutte le aree: da quelle più care (Lungomare e Vomero-Arenella) a quelle più popolari (Marianella-Chiaiano e Pianura).