Casa, raddoppiato il calo dei prezziIstat: -9,2% compravendite nel 2013

11:03 - E' sempre più forte la crisi del mercato immobiliare. Il 2013 segna un crollo nei prezzi delle abitazioni, scesi del 5,6% rispetto al 2012, quando il ribasso era stato del 2,8%. L'Istat, che ha diffuso i dati, sottolinea come questo calo dei prezzi "si sia manifestato in presenza una flessione del 9,2%" nelle compravendite.

Il ribasso dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie (-5,6%) risente soprattutto del forte calo (-7,1%) registrato per le "vecchie" case, definite dall'Istat come già "esistenti", o meglio non più di "prima mano".



Ma a scendere stavolta sono anche le quotazioni delle nuove costruzioni, appena messe sul mercato e fresche di vernice, in diminuzione del 2,4% (+2,2% nel 2012), rileva l'Istituto di statistica.