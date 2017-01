Cartelle Equitalia, nuova proroga

15:27 - Scadrà martedì 3 giugno il termine per aderire alla definizione agevolata delle cartelle. Lo comunica Equitalia, precisando che il termine ultimo fissato a sabato 31 maggio è stato posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.