14:00 - Il 61,8% delle persone che si rivolge alla Caritas per indigenza sono stranieri, tranne al Sud Italia dove invece col 59,7% prevalgono gli italiani. Lo rileva il 13esimo Rapporto sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia. Nel biennio 2012-13 è "aumentata la richiesta di aiuto, la fila di persone davanti ai Centri di ascolto si allunga ma non tutte le persone in difficoltà sono prese in carico".