Carige,fondazione vende altro 10,8%

21:48 - La Fondazione Carige riduce ancora la sua presenza nella banca. L'ente ha ceduto a un ristretto numero di investitori istituzionali, senza passare sul mercato, una quota pari al 10,86% del capitale con un incasso di 91,2 milioni di euro ed è così scesa al 19%. Con il nuovo alleggerimento, Fondazione Carige fa cassa per per ripagare i debiti, a partire da quelli dovuti a Mediobanca, e per partecipare al prossimo aumento di capitale da 800 milioni.