Camusso:taglio Irpef ottima notizia

18:46 - "Quello della riduzione delle tasse è un tema che abbiamo proposto con forza in questi mesi. La restituzione fiscale ai lavoratori sarebbe quindi un'ottima notizia". Lo afferma il segretario della Cgil, Susanna Camusso, che non nasconde però alcune perplessità sul piano da 10 miliardi del governo. "Siamo preoccupati - dice - per l'idea dell'Irpef: vorremmo un provvedimento davvero selettivo e noi useremmo lo strumento delle detrazioni".