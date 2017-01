10:08 - "Il governo non pensi che si possa continuare, come è stato fatto in questi anni, con una politica che scarica i costi sui lavoratori e sui pensionati, che non ha creato posti di lavoro e che continua a impoverire il Paese". E' il messaggio al governo che la leader della Cgil, Susanna Camusso, lancia dal corteo del 1 Maggio. Bonanni (Cisl) e Angeletti (Uil), chiedono invece una "buona economia" per avere "più lavoro".