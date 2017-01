07:29 - Oltre cento carabinieri hanno eseguito 26 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettante persone accusate di far parte del clan camorristico "Sparandeo", egemone nel Beneventano. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, danneggiamento e incendio.