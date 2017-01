08:39 - Avvio di giornata sotto quota 1,2950 per l'euro nei confronti del dollaro dopo le misure Bce che hanno portato ieri la moneta unica europea a scendere sotto quota 1,30. La valuta europea passa di mano a 1,2938,, sui valori di giovedì sera in chiusura di giornata. Nei confronti dello yen la quotazione è di 136,30. Mercati asiatici: la Borsa di Tokyo termina gli scambi a -0,05%, bruciando i guadagni segnati in avvio di seduta.