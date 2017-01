Borse, Piazza Affari in negativo

12:57 - Piazza Affari resta in deciso calo a metà seduta, con il Ftse Mib che cede lo 0,78% a 20,574 punti in scia anche agli ordini e al fatturato dell'industria in flessione. Maglia nera del listino è Wdf (-2,81%) e, a seguire, i bancari Ubi (-2,31%), Bper (-2,2%). Sul fronte opposto del listino Mediaset (+0,25%) con Icbpi che conferma il buy. In positivo anche A2a (+0,54%) e Snam (+0,92%). Lo spread tra Btp e Bund scende in area 160 punti.