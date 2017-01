22:31 - Chiusura in territorio positivo per Wall Street, con il Dow Jones e lo S&P 500 record. Il Dow Jones sale dello 0,19% a 17.108,75 punti, il Nasdaq avanza dello 0,29% a 4.570,64 punti mentre lo S&P 500 mette a un progresso dello 0,1% chiudendo per la prima volta sopra i 2.000 punti, a 2.000,2 punti.