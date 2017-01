22:20 - Chiusura in rialzo per Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,47% a 16.985,61 punti. Bene anche il Nasdaq, che guadagna lo 0,63% a 4.419,03 punti, e lo S&P500 che chiude in rialzo dello 0,46% a 1.972,83 punti.