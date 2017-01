22:35 - Chiusura in territorio positivo per Wall Street, nella giornata della Bce e in attesa della disoccupazione americana. Il Dow Jones sale dello 0,58% a 16.834,70 punti, registrando un nuovo record. Bene anche il Nasdaq, che avanza dell'1,05% a 4.296,23 punti, ai massimi degli ultimi due mesi e mezzo. Nuovo record anche per lo S&P500, che mette a segno un progresso dello 0,6% a 1.940,2 punti.