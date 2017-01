22:41 - Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones scende dell'1,09 per cento, a 16.257,94 punti, il Nasdaq scende dell'1,4 per cento, a 4.113,30 punti, e lo S&P 500 scende dell'1,26 per cento, a 1.819,20 punti. Al termine delle contrattazioni americane, il dollaro viene scambiato a 102,9250 yen, 0,8995 franchi svizzeri e 0,6101 sterline