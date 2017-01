22:28 - Chiusura in rialzo per Wall Street con il Dow Jones che guadagna lo 0,42% a 16.675,62 punti e il Nasdaq l'1,22% a 4.237,07 dollari. In territorio positivo anche l'indice S&P500 che chiude ancora con un primato salendo dello 0,60% a 1.911,93 punti.